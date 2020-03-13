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Espreso.tvСпортМатчи сборной Украины против Польши и Франции отменят из-за коронавируса

Матчи сборной Украины против Польши и Франции отменят из-за коронавируса


фото: ffu.ua
Все товарищеские матчи национальных команд, которые должны были состояться в конце марта, будут отменены

Об этом сообщает zbirna.com.

Было объявлено, что матчи пройдут без зрителей, однако после того, как ситуация с коронавирусом ухудшилась, матчи решили отменить или перенести.

Сборная Украины должна была сыграть с Францией 27 марта в Сен-Дени, а 31 марта встретиться с Польшей в Хожуве.
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