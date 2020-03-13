Lamborghini остановила производство из-за коронавируса
13 марта, 2020, 16:56
Компания Lamborghini приняла решение об остановке производства своих машин из-за эпидемии коронавируса
Об этом сообщает Automotive News.
Известно, что завод в Сант-Агата-Болоньезе не будет работать почти две недели, с 13 по 25 марта.
По словам главы итальянской компании Стефано Доменикали, это решение является "актом социальной ответственности".
"Мы продолжаем следить за развитием ситуации и готовы быстро и с необходимой гибкостью среагировать на ее изменение", - заявил топ-менеджер.
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