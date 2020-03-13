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Espreso.tvОбществоLamborghini остановила производство из-за коронавируса

Lamborghini остановила производство из-за коронавируса


фото: reuters
Компания Lamborghini приняла решение об остановке производства своих машин из-за эпидемии коронавируса

Об этом сообщает Automotive News.

Известно, что завод в Сант-Агата-Болоньезе не будет работать почти две недели, с 13 по 25 марта.

По словам главы итальянской компании Стефано Доменикали, это решение является "актом социальной ответственности".

"Мы продолжаем следить за развитием ситуации и готовы быстро и с необходимой гибкостью среагировать на ее изменение", - заявил топ-менеджер.

 

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