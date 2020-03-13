Китайские медики исследовали влияние коронавируса на детей

13 марта, 2020, 17:30

Заражение коронавируса у детей проходит в более мягкой форме и не вызывает тяжелой формы пневмонии

Об этом говорится в исследовании китайских медиков и биологов опубликованном в Nature Medicine.

Медики провели исследования 10 инфицированных китайских детей на симптомы коронавируса. Так было определено, что ни один ребенок за время болезни не нуждался в интенсивной терапии и респираторной поддержке. При этом, по сравнению со взрослыми, у детей фиксировалась более высокая температура, однако она не превышала 39 градусов. У одного ребенка болезнь прошла без заметных симптомов.

Также врачи отметили, что коронавирус длительное время способен оставаться в отходах жизнедеятельности. Это, по мнению ученых, повышает вероятность фекально-оральной передачи вируса.

Напомним, по результатам моделирования в зоне наименьшего риска коронавируса находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет. Для них показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Наиболее уязвимыми являются люди в возрасте 70-79 лет - 7,8%.