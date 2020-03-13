Киевским торговым сетям поручили создать стратегический запас продуктов, - КГГА
Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак в Facebook.
"Городская власть дала поручение руководителям торговых сетей, главам районных госадминистраций, руководителям рынков планировать и обеспечить стратегические запасы продовольствия в две недели, в частности, хлеба, мяса, сахара, соли, муки, чая, кофе, сухого молока, масла подсолнечного, масла сливочного, гречки, риса, макаронных изделий, консервов длительного хранения и т.д. ", - говорится в заметке.
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Чиновник отметил, что продуктов в магазинах достаточно, и призвал не распространять панику.
"Дорогие друзья, прошу не паниковать и быть осторожными со своими высказываниями. Сегодня лично утром прошелся по магазинам в центре, чтобы убедиться, что продуктов достаточно. Очередей нет, все спокойно. Городская власть понимает, что обеспечение продуктами крайне важно для безопасности и спокойствия нас всех. Поэтому мы со многих сторон подходим к этому вопросу. Если вы не смогли купить любимые ваши продукты в ближайшем супермаркете, вы можете найти их на ярмарках ", - подчеркнул Слончак.
- Напомним, с 12 марта в Киеве и Украине введен карантинные мероприятия в связи с коронавирусом.
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