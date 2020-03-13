 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: жителям ОРДЛО без регистрации на подконтрольной Украины территории могут запретить проезд через КПВВ, - Аваков

Коронавирус: жителям ОРДЛО без регистрации на подконтрольной Украины территории могут запретить проезд через КПВВ, - Аваков


фото: reuters
На выездном заседании правительства министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, какие предложения рассмотрят на СНБО для предотвращения распространения коронавируса

Об этом Арсен Аваков сообщил на выездном заседании правительства, передает Еспресо.TV.

Он рассказал, что для иностранцев могут ввести "100-процентный режим ограничений для иностранных граждан на наших пунктах пропуска".

"Мы также предлагаем пропускать граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории", - добавил министр ..

Читайте также: В оккупированной Горловке зафиксировали 12 случаев коронавируса, - Аваков

Аваков объяснил, что если у граждан Украины, которые живут в ОРДЛО, нет регистрации на подконтрольной власти территории, их пропустят через КПВВ, пока действует карантин.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

13 марта, 2020 пятница

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать