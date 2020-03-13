Коронавирус: жителям ОРДЛО без регистрации на подконтрольной Украины территории могут запретить проезд через КПВВ, - Аваков

13 марта, 2020, 12:46

На выездном заседании правительства министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, какие предложения рассмотрят на СНБО для предотвращения распространения коронавируса

Об этом Арсен Аваков сообщил на выездном заседании правительства, передает Еспресо.TV.

Он рассказал, что для иностранцев могут ввести "100-процентный режим ограничений для иностранных граждан на наших пунктах пропуска".

"Мы также предлагаем пропускать граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории", - добавил министр ..

Читайте также: В оккупированной Горловке зафиксировали 12 случаев коронавируса, - Аваков

Аваков объяснил, что если у граждан Украины, которые живут в ОРДЛО, нет регистрации на подконтрольной власти территории, их пропустят через КПВВ, пока действует карантин.