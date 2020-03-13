Коронавирус: встречу советников лидеров "нормандской" четверки перенесли

13 марта, 2020, 15:47

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о переносе встречи советников лидеров "нормандской" четверки из-за коронавируса

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает Еспресо.TV.

Ермак отметил, что на следующей неделе состоится телефонный разговор, во время которого обсудят встречу.

"Встреча советников должна была состояться 12 марта, но ее перенесли из-за коронавируса. Мы будем иметь телефонный разговор между советниками. Во время которого мы будем в том числе говорить о дате возможного саммита, который должен был состояться в Берлине. Я надеюсь, что в апреле" , - сообщил глава ОП.