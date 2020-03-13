Коронавирус: встречу советников лидеров "нормандской" четверки перенесли
13 марта, 2020, 15:47
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о переносе встречи советников лидеров "нормандской" четверки из-за коронавируса
Об этом он сказал в ходе брифинга, передает Еспресо.TV.
Ермак отметил, что на следующей неделе состоится телефонный разговор, во время которого обсудят встречу.
"Встреча советников должна была состояться 12 марта, но ее перенесли из-за коронавируса. Мы будем иметь телефонный разговор между советниками. Во время которого мы будем в том числе говорить о дате возможного саммита, который должен был состояться в Берлине. Я надеюсь, что в апреле" , - сообщил глава ОП.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что в ближайшее время из плена "ДНР" и "ЛНР" вернут всех граждан.
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