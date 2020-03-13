 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: встречу советников лидеров "нормандской" четверки перенесли

Коронавирус: встречу советников лидеров "нормандской" четверки перенесли


фото: reuters
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о переносе встречи советников лидеров "нормандской" четверки из-за коронавируса

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает Еспресо.TV.

Ермак отметил, что на следующей неделе состоится телефонный разговор, во время которого обсудят встречу.

"Встреча советников должна была состояться 12 марта, но ее перенесли из-за коронавируса. Мы будем иметь телефонный разговор между советниками. Во время которого мы будем в том числе говорить о дате возможного саммита, который должен был состояться в Берлине. Я надеюсь, что в апреле" , - сообщил глава ОП.

  • Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что в ближайшее время из плена "ДНР" и "ЛНР" вернут всех граждан.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать