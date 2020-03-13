Коронавирус распространился на Кению
13 марта, 2020, 11:56
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили у женщины, которая вернулась из США
О первом случае заболевания в Кении сообщил министр здравоохранения страны Мутах Кагва, передает Reuters.
Как заявил министр, случай был подтвержден в четверг, 12 марта, у женщины, которая вернулась из США в столице Кении Найроби с пересадкой в Лондоне. По его словам, она находится в больнице, ее температура снизилась до нормальных показателей, а состояние пациентки оценивается как стабильное.
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Министр добавил, что правительство страны временно запрещает массовые мероприятия.
Кения - 11-я страна субсахарской Африки, где обнаружили коронавирус.
Также министр отметил, что школы в стране будут оставаться открытыми.
- Напомним, Всемирная организация здравоохранения назвала COVID-19 контролируемой пандемией
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