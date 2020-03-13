 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус распространился на Кению

Коронавирус распространился на Кению


фото: reuters
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили у женщины, которая вернулась из США

О первом случае заболевания в Кении сообщил министр здравоохранения страны Мутах Кагва, передает Reuters.

Как заявил министр, случай был подтвержден в четверг, 12 марта, у женщины, которая вернулась из США в столице Кении Найроби с пересадкой в Лондоне. По его словам, она находится в больнице, ее температура снизилась до нормальных показателей, а состояние пациентки оценивается как стабильное.

Читайте также: Коронавирус в Украине: подтверждены два новых случая

Министр добавил, что правительство страны временно запрещает массовые мероприятия.

Кения - 11-я страна субсахарской Африки, где обнаружили коронавирус.

Также министр отметил, что школы в стране будут оставаться открытыми.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

13 марта, 2020 пятница

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать