Коронавирус: правительство ограничило количество пунктов пропуска через государственную границу
Об этом говорится на сайте Кабмина.
"Учитывая значительный рост количества заболевания коронавирусной инфекцией и высокий уровень трансграничной миграции населения, Государственная комиссия предоставила соответствующие предложения. Во исполнение этих решений разработано распоряжение об ограничении количества пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля для предотвращения угроз занесения и распространения на территорию Украины коронавирусной инфекции ", - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Количество и какие именно пункты останутся открытыми, будут определены сегодня на Совете национальной безопасности и обороны.
При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что все украинцы, которые сейчас находятся за рубежом, смогут беспрепятственно вернуться домой.
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"На сегодня за пределами нашего государства находятся тысячи граждан Украины. Безусловно, каждый украинец сможет вернуться домой", - отметил глава правительства.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что все консульства Украины за рубежом готовы оказывать максимальное содействие гражданам Украины для их защиты и возвращения домой в случае обнаружения такого желания.
- Напомним, в Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом.
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