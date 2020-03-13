Коронавирус: правительство ограничило количество пунктов пропуска через государственную границу

Об этом говорится на сайте Кабмина.

"Учитывая значительный рост количества заболевания коронавирусной инфекцией и высокий уровень трансграничной миграции населения, Государственная комиссия предоставила соответствующие предложения. Во исполнение этих решений разработано распоряжение об ограничении количества пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля для предотвращения угроз занесения и распространения на территорию Украины коронавирусной инфекции ", - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Количество и какие именно пункты останутся открытыми, будут определены сегодня на Совете национальной безопасности и обороны.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что все украинцы, которые сейчас находятся за рубежом, смогут беспрепятственно вернуться домой.

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"На сегодня за пределами нашего государства находятся тысячи граждан Украины. Безусловно, каждый украинец сможет вернуться домой", - отметил глава правительства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что все консульства Украины за рубежом готовы оказывать максимальное содействие гражданам Украины для их защиты и возвращения домой в случае обнаружения такого желания.