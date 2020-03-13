Коронавирус: первый случай заражения подтвердили в штаб-квартире ООН
Об этом сообщает Reuters, передает "Европейская правда".
"На сегодняшний день филиппинская миссия находится в закрытом режиме, и весь персонал проинструктирован по поводу самостоятельного карантина и обращения за медицинской помощью, если у них появятся симптомы заболевания. Мы предполагаем, что все мы были заражены", - сообщила исполняющая обязанности посла Филиппин в ООН Кира Азусена.
Больная дипломатка представляла Филиппины в Комитете по правовым вопросам Генеральной Ассамблеи ООН. Азусена сказала, что она в последний раз была в штаб-квартире ООН в понедельник около получаса, тогда симптомов у нее не было.
Во вторник она заболела гриппом и обратилась к врачу.
"Сегодня ей позвонили и сказали, что у нее положительный тест на COVID-19", - добавила Азусена.
Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин рассказал, что дипломатка недавно вернулась из Флориды.
Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что филиппинская дипломатка встретилась с двумя другими дипломатами и посетила только один зал заседаний ООН, который был убран три раза с понедельника. Он сказал, что медицинские службы ООН связались с этими дипломатами.
Несколько заседаний ООН, запланированных на пятницу, были отменены из-за диагноза. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке работает около 3000 человек.
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