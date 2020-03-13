Коронавирус: на границе между Италией и Словенией застряло 100 украинцев

13 марта, 2020, 13:51

На границе между Италией и Словенией застряла группа из 100 украинцев, которых не пускают словенские пограничники из-за вспышки коронавируса

Об этом рассказали ТСН .ua заблокированные на границе украинцы.

"В Италию назад никто не хочет возвращаться. Многим пассажирам некуда возвращаться. Люди ездят по биопаспортам и у них заканчиваются дни. Если они будут возвращаться, им просто дадут депортацию", - рассказывают они.

По их словам, на словенско-итальянскую границу они прибыли вечером 12 марта. Местные пограничники измерили температуру только у водителя и приняли решение не пропускать автобусы и призвали их возвращаться в Италию. Однако большинство из них не хочет возвращаться, поскольку срок их пребывания по биометрическим паспортам в странах ЕС заканчивается, а поэтому они рискуют получить депортацию и запрет на въезд.

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Также вместе с украинскими автобусами на границе застряли и румынские автобусы, но без пассажиров. Автобусы в Украину выполняли рейсы Милан-Киев и Бари-Херсон.