Коронавирус: Кличко заявил, что Киев заказал 100 тыс. экспресс-тестов
13 марта, 2020, 14:42
Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что столичная власть заказала еще 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"На тот случай, если количество больных в столице будет большим, мы уже заказали 100 тыс. быстрых тестов, которые вскоре будут в Киеве. Чтобы мы были подготовленными и могли оперативно осуществлять диагностику в случае необходимости", - сказал Кличко.
Также он отметил, что на сегодня в Киеве не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.
Читайте также: Коронавирус: правительство ограничило количество пунктов пропуска через государственную границу.
Кличко отметил, что Киев принимает все возможные превентивные меры для предотвращения возможного распространения вируса Covid-19.
- Напомним, в Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом.
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-