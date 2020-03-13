 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: Кличко заявил, что Киев заказал 100 тыс. экспресс-тестов

Коронавирус: Кличко заявил, что Киев заказал 100 тыс. экспресс-тестов


фото: kyivcity.gov.ua
Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что столичная власть заказала еще 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"На тот случай, если количество больных в столице будет большим, мы уже заказали 100 тыс. быстрых тестов, которые вскоре будут в Киеве. Чтобы мы были подготовленными и могли оперативно осуществлять диагностику в случае необходимости", - сказал Кличко.

Также он отметил, что на сегодня в Киеве не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

Читайте также: Коронавирус: правительство ограничило количество пунктов пропуска через государственную границу.

Кличко отметил, что Киев принимает все возможные превентивные меры для предотвращения возможного распространения вируса Covid-19.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать