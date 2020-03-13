Коронавирус: Кличко заявил, что Киев заказал 100 тыс. экспресс-тестов

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"На тот случай, если количество больных в столице будет большим, мы уже заказали 100 тыс. быстрых тестов, которые вскоре будут в Киеве. Чтобы мы были подготовленными и могли оперативно осуществлять диагностику в случае необходимости", - сказал Кличко.

Также он отметил, что на сегодня в Киеве не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

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Кличко отметил, что Киев принимает все возможные превентивные меры для предотвращения возможного распространения вируса Covid-19.