Коронавирус: Канада остановила работу парламента
13 марта, 2020, 17:36
Парламент Канады приостановил работу до 20 апреля в связи с пандемией коронавируса COVID-19
Об этом сообщает Huffington Post Canada.
К такому решению единогласно пришли все политические партии, представленные в канадском парламенте.
Остановка работы законодательного органа, впрочем, не повлияет на работу правительства. Министры по-прежнему будут иметь право тратить государственные средства для реагирования на вспышку коронавируса.
"Мы столкнемся с этим вместе, и мы справимся с этим вместе", - заявил лидер либеральной палаты Пабло Родригес.
Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо находится на карантине после того, как у его жены Софи Грегуар Трюдо диагностировали коронавирус COVID-19.
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