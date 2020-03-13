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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Канада остановила работу парламента

Коронавирус: Канада остановила работу парламента


фото: reuters
Парламент Канады приостановил работу до 20 апреля в связи с пандемией коронавируса COVID-19

Об этом сообщает Huffington Post Canada.

К такому решению единогласно пришли все политические партии, представленные в канадском парламенте.

Остановка работы законодательного органа, впрочем, не повлияет на работу правительства. Министры по-прежнему будут иметь право тратить государственные средства для реагирования на вспышку коронавируса.

"Мы столкнемся с этим вместе, и мы справимся с этим вместе", - заявил лидер либеральной палаты Пабло Родригес.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо находится на карантине после того, как у его жены Софи Грегуар Трюдо диагностировали коронавирус COVID-19.

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