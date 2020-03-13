Гончаренко закупил 125 тестов на коронавирус для своего округа и призвал других мажоритарщиков сделать так же

13 марта, 2020, 14:07

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко закупил 125 тестов на коронавирус для своего округа - по 25 на каждый район округа

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сейчас анализы на коронавирус проводят в основном только в киевских лабораториях, так как столичная мэрия закупила тест-системы. Мэрия, но не государство. Для всей страны "Зе-команде" наверное пока не до этого", - написал депутат.

Также Алексей Гончаренко призвал мажоритарщиков за свой счет закупать тесты для медицинских учреждений своих округов.

"Я на свою зарплату народного депутата приобрел для медучреждений своего округа на севере Одесской области 100 тест-систем. Пока Зеленский и "Слуги народа" делят портфели и кресла, пора уже подумать о здоровье украинцев и делать реальные меры. Призываю всех народных депутатов присоединиться к моей инициативе и купить тесты для своего округа. Сейчас очень важно действовать быстро и решительно ", - подчеркнул политик.