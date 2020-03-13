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Espreso.tvОбществоЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

Совет ЕС по внутренним делам, заседание которого состоялось в пятницу в Брюсселе, решил продлить на следующие 6 месяцев санкции против Российской Федерации за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Европейского Совета.

"Совет ЕС сегодня решил, что текущие санкции в связи с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости, должны быть продлены на следующие 6 месяцев - до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Эти ограничительные меры предусматривают не только замораживание активов, но и запрет на предоставление любых фондов или экономических ресурсов лицам, которые включены в санкционный список. Сейчас такие меры применяются к 175 лицам и 44 учреждениям, при том, что две особы исключены из списка в связи со смертью.

Эти правовые акты были обнародованы в Официальном журнале ЕС 13 марта 2020 года.

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