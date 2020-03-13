ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Европейского Совета.
"Совет ЕС сегодня решил, что текущие санкции в связи с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости, должны быть продлены на следующие 6 месяцев - до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Эти ограничительные меры предусматривают не только замораживание активов, но и запрет на предоставление любых фондов или экономических ресурсов лицам, которые включены в санкционный список. Сейчас такие меры применяются к 175 лицам и 44 учреждениям, при том, что две особы исключены из списка в связи со смертью.
Эти правовые акты были обнародованы в Официальном журнале ЕС 13 марта 2020 года.
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