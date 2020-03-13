Два стартапа из Украины включили в рейтинг лучших работодателей Forbes

13 марта, 2020, 12:57

Две компании с украинскими корнями попали в рейтинг лучших стартапов-работодателей США America's Best Startups Employers 2020

Рейтинг составлен изданием Forbes, передает НВ.Бизнес .

В частности, тридцать пятый место в рейтинге занял стартап GitLab, 263-е - Allset. Всего в рейтинг попали 500 стартапов, которые отобрали из более чем 2500 претендентов по трем критериям: репутация работодателя, удовлетворенность сотрудников и роста.

Стартап GitLab - это платформа для коллаборации и DevOps, основным конкурентом которого является стартап GitHub, с 2018 года принадлежит Microsoft. GitLab был основан в 2011 году харьковчанином Дмитрием Запорожцем, а в 2013 году получил второго фаундера - нидерландца Сида Сибранджи.

Второй украинский стартап в рейтинге - сервис для бронирования столиков в ресторанах Allset, основан в 2015 году украинцем Стасом Матвиенко и Анной Полищук. У компании есть два офиса - в Сан-Франциско и Киеве. В Украине сосредоточена команда разработчиков, а в США происходят тесты приложений.