Довыборы на 179 округе состоятся: причиной отмены может быть только военное или чрезвычайное положение, - ЦИК
Об этом говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии на официальном сайте ведомства.
"Принимая во внимание положения статей 38, 64 и 69 Конституции Украины, а также то, что конституционное право граждан Украины свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти не может быть ограничено, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины (чрезвычайное и военное положение), промежуточные выборы народного депутата Украины 15 марта 2020 в ОВО №179 состоятся", - сообщает пресс служба ЦИК.
При этом ЦИК рекомендовал окружной и участковым избирательным комиссиям принять ряд мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Они должны быть соблюдены как при голосовании, так и при подсчете голосов избирателей.
Как отметил заместитель председателя ОИК №179 Александр Коновал в Facebook, в Харьковской области нет ни одного отказа членов избирательных комиссий от участия в выборах из-за карантина.
- Напомним, 28 февраля Комитет избирателей Украины заявил об обеспокоенности возможностью срыва довыборов в Верховную Раду Украины на 179 округе на Харьковщине, через синхронную замену членов окружной избирательной от "Слуги народа", а также членов комиссии по представлению председателя Центральной избирательной комиссии
- 3 марта партия "Слуга народа" сняла своего кандидата Викторию Алексейчук с избирательной гонки на 179-м округе.
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