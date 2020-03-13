Довыборы на 179 округе состоятся: причиной отмены может быть только военное или чрезвычайное положение, - ЦИК

13 марта, 2020, 17:12

Согласно законам Украины выборы могут отменяться только при введении военного или чрезвычайного положения, поэтому промежуточные выборы нардепа в 179 округе в Харьковской области состоятся

Об этом говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии на официальном сайте ведомства.

"Принимая во внимание положения статей 38, 64 и 69 Конституции Украины, а также то, что конституционное право граждан Украины свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти не может быть ограничено, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины (чрезвычайное и военное положение), промежуточные выборы народного депутата Украины 15 марта 2020 в ОВО №179 состоятся", - сообщает пресс служба ЦИК.

При этом ЦИК рекомендовал окружной и участковым избирательным комиссиям принять ряд мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Они должны быть соблюдены как при голосовании, так и при подсчете голосов избирателей.

Как отметил заместитель председателя ОИК №179 Александр Коновал в Facebook, в Харьковской области нет ни одного отказа членов избирательных комиссий от участия в выборах из-за карантина.