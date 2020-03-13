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Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС: оккупанты дважды обстреляли позиции у Лебединского

День в зоне ООС: оккупанты дважды обстреляли позиции у Лебединского

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": два раза вблизи ебединского - из 82-мм минометов противник выпустил 11 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сегодня, 13 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

 
 
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