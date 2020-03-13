День в зоне ООС: оккупанты дважды обстреляли позиции у Лебединского

13 марта, 2020, 18:36

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": два раза вблизи ебединского - из 82-мм минометов противник выпустил 11 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сегодня, 13 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.