Дела Майдана: ГБР провело 4 следственных эксперимента по расстрелам участников Революции Достоинства
Об этом сообщает пресс служба ГБР.
13 марта 2020 года состоялись 4 следственных экспериментах на улицах Институтской, Шелковичной и Майдане Независимости в Киеве. Следователи ГБР проверяли и уточняли сведения, имеющие значение для установления обстоятельств совершения покушений на умышленные убийства протестующих и причинение им телесных повреждений.
Во время следственных действий получена дополнительная информация о местоположении правоохранителей, применявших в отношении участников акций протеста огнестрельное оружие и спецсредства 18-20 февраля 2014 года.
Полученные результаты будут использованы при проведении комплексных баллистических, взрывотехнических и судебно-медицинских экспертиз.
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