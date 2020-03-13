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Espreso.tvОбществоДела Майдана: ГБР провело 4 следственных эксперимента по расстрелам участников Революции Достоинства

Дела Майдана: ГБР провело 4 следственных эксперимента по расстрелам участников Революции Достоинства

Следователи Государственного бюро расследований, провели очередные следственные эксперименты в уголовном производстве по факту организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства

Об этом сообщает пресс служба ГБР.

13 марта 2020 года состоялись 4 следственных экспериментах на улицах Институтской, Шелковичной и Майдане Независимости в Киеве. Следователи ГБР проверяли и уточняли сведения, имеющие значение для установления обстоятельств совершения покушений на умышленные убийства протестующих и причинение им телесных повреждений.

Во время следственных действий получена дополнительная информация о местоположении правоохранителей, применявших в отношении участников акций протеста огнестрельное оружие и спецсредства 18-20 февраля 2014 года.

Полученные результаты будут использованы при проведении комплексных баллистических, взрывотехнических и судебно-медицинских экспертиз.

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