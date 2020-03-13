Черновол отказалась прийти в суд по повестке и сдать загранпаспорт

13 марта, 2020, 15:11

Народный депутат VIII созыва Татьяна Черновол отказалась прийти в Печерский суд Киева на заседание 16 марта, где будет рассматриваться избрание ей меры пресечения

Об этом бывший нардеп, оппозиционерка Татьяна Черновол сообщила в Facebook.

Политик обнародовала видеообращение.

"В понедельник портновски Печерский суд будет рассматривать мне меру пресечения. Пусть суд позорится сам. Я туда не приду. Это их ход. У меня другие планы. Так сказать - белые ходят первыми. Следите. Журналисты бывшими не бывают. Для меня преследования Портнова это уникальная возможность измерить уровень беспредела и портновщины в стране и сделать серию интересных репортажей о карательной системе", - написала она в комментарии к видео.

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"Сегодня принесли мне повестку в Печерский суд об избрании меры пресечения, но, друзья, не волнуйтесь, ничего серьезного. Моих 7 прокуроров и 11 следователей хотят от меня личного подписку о невыезде и мой заграничный паспорт. Однако я отказываюсь им давать и это. Именно так, я убеждена, выбор у человека есть всегда. Личное обязательства - это личное обязательство. Я не собираюсь его давать ", - отметила Черновол.