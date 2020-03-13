Без средств МВФ денег в стране хватает до мая, - Арсений Яценюк

13 марта, 2020, 09:57

Коронавирус, падение цен на нефть, закрытие внешних рынков и отсутствие программы с МВФ может привести к масштабному экономическому, а затем и политическому кризису

"Коронавирус, падение цен на нефть, закрытие внешних рынков и отсутствие программы с МВФ может привести к масштабному экономическому, а затем и политическому кризису. Поэтому правительство должно сделать все, чтобы этого не допустить", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Прямой контакт" с Тарасом Березовцом на "Прямом канале" 12 марта.

Первым положительным заявлением нынешнего главы правительства Арсений Яценюк назвал то, что новый глава правительства "четко заявил, что необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом".

Он подчеркнул, что без программы с МВФ будет сложно "дожить до конца года": Денег хватает до мая. Без (программы с) МВФ означает следующее: 500 млн евро Европейского Союза не дадут, потому что они привязаны к программе с Международным валютным фондом. От миллиарда до полутора Всемирного банка не дадут"

Кроме того, сказал Яценюк, внешние рынки сегодня закрыты из-за коронавируса, и сегодня украинские облигации поднялись в доходности: "Если облигации поднимаются в доходности, их хотят продавать, то есть люди хотят избавляться украинских ценных бумаг. Посылают четкий сигнал, что с внешнего рынка нам негде будет заимствовать".

"Наложение и коронавируса, и падения цен на нефть, и закрытия внешних рынков, и отсутствия программы с МВФ может привести к масштабному экономическому, а затем политическому кризису. Поэтому правительство должно сделать все, чтобы этого не допустить", - подчеркнул Арсений Яценюк.

В то же время задачей правительства, учитывая изменение мировой ситуации, является коммуникация с людьми, "чтобы люди чувствовали, что страна их защищает". "Это сейчас ключевой тест для правительства и для власти", - подчеркнул Арсений Яценюк.