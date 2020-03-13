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Espreso.tvОбществоАрсений Яценюк: Необходима "формула Зеленского", которая отвечает национальным интересам. Тогда разные "платформы примирения" не будут появляться

Арсений Яценюк: Необходима "формула Зеленского", которая отвечает национальным интересам. Тогда разные "платформы примирения" не будут появляться

Президент должен представить "формулу Зеленского", которая отвечает украинским национальным интересам, подчеркнул Яценюк

"Нет четкости со стороны украинского государства, главы государства и правительства, как мы собираемся вернуть территорию Донецка, Луганска и Крыма назад в Украину, как мы собираемся восстановить территориальную целостность украинского государства. Президент должен представить "формулу Зеленского", которая отвечает украинским национальным интересам" , - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Прямой контакт" с Тарасом Березовцом на "Прямом канале" 12 марта

Отвечая на вопрос о презентации в Киеве так называемой "платформы примирения и единства", Арсений Яценюк отметил: "Кого с кем мирить? Украинцев с украинцами? Так мы не ссорились. Украинцев с путинской Россией? Мы не помиримся с ними, потому что они на нас напали, а не мы на них".

Арсений Яценюк подчеркнул, что видит в этой ситуации сходство с российским подходом: "Россия сначала отправляет в Сирию армию, а затем отправляет концерты, театры, симфонические оркестры. Как только РФ хочет «припорошить» свою военную агрессию в любой части мира, в том числе и в Украине, они начинают всегда говорить: «нам нужен гуманитарный диалог».

Российская информационная рамка, подчеркнул он, может заключаться в следующем: «Украинцы же начали примирения, это означает, что они по факту признали внутренний конфликт в Украине. Это означает, что украинцы поссорились между собой, а не Россия захватила территорию Украины».

«Поэтому я здесь вижу российский след. Это их комбинация», - добавил лидер «Народного фронта».

Еще одна причина таких проблем, подчеркнул Арсений Яценюк, заключается в отсутствии «четкости со стороны украинского государства, главы государства и правительства - как мы собираемся вернуть территорию Донецка, Луганска и Крыма назад в Украину, как мы собираемся восстановить территориальную целостность украинского государства».

«Есть разные формулы: Штайнмайера, еще кого-то. Главное - президент должен представить формулу Зеленского, которая соответствует украинским национальным интересам. И тогда разного рода платформы не будут появляться ».

«Президент Украины должен понять: Путин ему не друг и никогда не будет другом. Для Путина Украина не существует, украинцев не существует. А если не существует Украины и украинцев, то не существует и украинского президента», - отметил Арсений Яценюк.

По его словам, президент Зеленский и его администрация "должны осознать, что Путин - враг": "И ошибка либо президента, либо администрации может привести к потере украинского государства".

«Именно на это работает путинская Россия. В том числе и различные платформы примирения. Все это - инструменты гибридной борьбы внутри Украины против Украины, сделанные российскими руками», - подчеркнул Арсений Яценюк.

 

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