Арсений Яценюк: Необходима "формула Зеленского", которая отвечает национальным интересам. Тогда разные "платформы примирения" не будут появляться

13 марта, 2020, 08:53

Президент должен представить "формулу Зеленского", которая отвечает украинским национальным интересам, подчеркнул Яценюк

"Нет четкости со стороны украинского государства, главы государства и правительства, как мы собираемся вернуть территорию Донецка, Луганска и Крыма назад в Украину, как мы собираемся восстановить территориальную целостность украинского государства. Президент должен представить "формулу Зеленского", которая отвечает украинским национальным интересам" , - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Прямой контакт" с Тарасом Березовцом на "Прямом канале" 12 марта

Отвечая на вопрос о презентации в Киеве так называемой "платформы примирения и единства", Арсений Яценюк отметил: "Кого с кем мирить? Украинцев с украинцами? Так мы не ссорились. Украинцев с путинской Россией? Мы не помиримся с ними, потому что они на нас напали, а не мы на них".

Арсений Яценюк подчеркнул, что видит в этой ситуации сходство с российским подходом: "Россия сначала отправляет в Сирию армию, а затем отправляет концерты, театры, симфонические оркестры. Как только РФ хочет «припорошить» свою военную агрессию в любой части мира, в том числе и в Украине, они начинают всегда говорить: «нам нужен гуманитарный диалог».

Российская информационная рамка, подчеркнул он, может заключаться в следующем: «Украинцы же начали примирения, это означает, что они по факту признали внутренний конфликт в Украине. Это означает, что украинцы поссорились между собой, а не Россия захватила территорию Украины».

«Поэтому я здесь вижу российский след. Это их комбинация», - добавил лидер «Народного фронта».

Еще одна причина таких проблем, подчеркнул Арсений Яценюк, заключается в отсутствии «четкости со стороны украинского государства, главы государства и правительства - как мы собираемся вернуть территорию Донецка, Луганска и Крыма назад в Украину, как мы собираемся восстановить территориальную целостность украинского государства».

«Есть разные формулы: Штайнмайера, еще кого-то. Главное - президент должен представить формулу Зеленского, которая соответствует украинским национальным интересам. И тогда разного рода платформы не будут появляться ».

«Президент Украины должен понять: Путин ему не друг и никогда не будет другом. Для Путина Украина не существует, украинцев не существует. А если не существует Украины и украинцев, то не существует и украинского президента», - отметил Арсений Яценюк.

По его словам, президент Зеленский и его администрация "должны осознать, что Путин - враг": "И ошибка либо президента, либо администрации может привести к потере украинского государства".

«Именно на это работает путинская Россия. В том числе и различные платформы примирения. Все это - инструменты гибридной борьбы внутри Украины против Украины, сделанные российскими руками», - подчеркнул Арсений Яценюк.