Аналитические центры предложили правительству план действий, чтобы выстоять в кризис

13 марта, 2020, 13:31

Начало работы нового правительства совпало со сверхстремительным ростом внешних рисков для Украины, которые ни одно правительство не в состоянии в полной мере контролировать. Это угроза пандемии коронавируса и резкие колебания на международных финансовых и товарных рынках поставили мир на грань экономического кризиса

Так начинается письмо от украинских аналитических центров Институт экономических исследований и политических консультаций, Украинский институт будущего, Центр экономической стратегии, Центр "Эйдос", CASE Ukraine и EasyBusiness к новоназначенному правительству Украины.

"В этот непростой период правительство должно мыслить категориями закона Мерфи: все плохое, что может произойти, произойдет. Лучше подготовиться к рискам, которые потом не оправдаются, чем столкнуться с ними неподготовленными ", - говорится в письме.

При таких условиях приоритетами политики должны быть, считают аналитики:

1. Не допустить дефолта Украины.

Объявление дефолта будет означать откат экономики на 5 лет назад, только в еще худшее состояние. Украина должна профинансировать выплаты по государственному долгу в рамках запланированных погашений как внешним кредиторам, так и резидентам. Только таким образом Украина сможет выйти из кризиса непобежденной.

Украинская экономика благодаря восстановлению после кризиса 2014-2015 годов имеет запас прочности, который позволит выдержать шторм несколько кварталов, но не более. Совокупно выплаты составляют 337 млрд грн (13,5 млрд долларов) или около 8-9% ВВП. Это много, но вполне реалистично в условиях сотрудничества с МВФ и рефинансирования долгов по запланированному в бюджете сценарию.

Финансовые рынки из-за крупнейшей с 2008 года турбулентности сейчас просто закрыты для развивающихся стран, включая Украину. Поэтому программа с МВФ должна быть продолжена, а также продолжены связанные с ней программы помощи других официальных кредиторов - Всемирного банка и Европейского Союза. Это сейчас единственный ресурс, доступный Украины по приемлемым процентным ставкам.

2. Удержать бюджет.

Правительство должно сформировать из имеющихся источников фонд быстрого реагирования, ведь "пожары", вероятно, будут возникать один за другим. Это может быть, например, обязательный неснижаемый остаток на Едином казначейском счете и внедрение бюджетного правила о финансировании незащищенных расходов только в случае превышения этого остатка. Также должна стать приоритетом практика пересмотра бюджетных расходов, которую ввел Минфин в 2018-2019 годах, то есть поиск финансовых ресурсов в рамках деятельности распорядителей средств.

Вот перечень лишь нескольких вероятных секторов, где может внезапно понадобиться государственное вмешательство и финансирование:

- Падение экономики из-за глобального карантина

- Расходы на здравоохранение

- Пособие по безработице и оплата больничных

- Спасение компаний и банков

3. Выстоять финансово.

- План поддержки экономики, согласованный между НБУ и правительством

- Кредитные каникулы и специальные кредитные линии для малого бизнеса

- Контроль за предоставлением кредитов связанным лицам и предупреждение неправомерного вывода средств из банков

- Минимизация паники

- Продуманная курсовая политика

4. Информировать общество

План действий (разработан заранее, проверенный расчетами и обучением, четкий и пошаговый) на случай вспышки вируса, должен быть заранее известен всем, чтобы минимизировать панику. Он должен включать не только сообщения о санитарных мерах, но и исчерпывающую информацию о социальных и организационных вопросах деятельности власти.