Зеленский подписал закон, который разделит должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ

12 марта, 2020, 20:16

Об этом свидетельствуют данные в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Закон возвращен с подписью от Президента 12 марта.

Согласно закону, с 27 марта 2020 года вступят в силу положения о главнокомандующем ВСУ, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск (сил).

Теперь на законодательном уровне предусмотрено с этой даты разделение должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ, порядок назначения их на должности, разграничение полномочий между ними и порядок организации руководства Вооруженными силами Украины.