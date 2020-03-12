Зеленский подписал закон, который разделит должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ
12 марта, 2020, 20:16
Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск (сил) "
Об этом свидетельствуют данные в карточке закона на сайте Верховной Рады.
Закон возвращен с подписью от Президента 12 марта.
Согласно закону, с 27 марта 2020 года вступят в силу положения о главнокомандующем ВСУ, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск (сил).
Теперь на законодательном уровне предусмотрено с этой даты разделение должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ, порядок назначения их на должности, разграничение полномочий между ними и порядок организации руководства Вооруженными силами Украины.
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