За неделю от гриппа в Украине умерло 9 человек, - МЗ

12 марта, 2020, 21:14

В Украине за прошедшую неделю от осложнений гриппа умерли девять человек

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За прошедшую неделю ОРВИ заболело 213 531 человек, из них 64,4% - дети. За неделю получено сообщение о девяти летальных случаях из-за осложнений гриппа (с начала эпидемического сезона - 63). Ни один умерший не был привит против гриппа.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 577,8 на 100 000 населения, что на 21,2% больше эпидемического порога по Украине.

В Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областях и Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ. Во всех остальных областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.