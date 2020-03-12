Ирина Геращенко: мир не будет поддерживать санкции против России, если кто-то поедет на парад 9 мая в Москву

12 марта, 2020, 10:41

Поездки в Россию депутатов ОПЗЖ - это удар в спину всем украинцам. Пожимать руки тем, кто позволил захват Донбасса и аннексию Крыма - это измена

Об этом в эфире «Четвертого канала" заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает пресс служба "ЕС".

"Нам важно сохранить те санкции против России, которые есть. Наша политическая команда очень трудно формировала антипутинскую коалицию в мире. Мы делали все для того, чтобы были внедрены санкции против РФ, были внедрены списки персон нон-грата - всех россиян, причастных к аннексии Крыма, к захвату Донбасса. Но что мы видим сейчас: мы видим, что Путин уже приглашает к себе на 9 мая весь мир и к нему собираются ехать даже участники нормандского формата ", - отметила Геращенко.

Она отметила, что некоторые украинские политики из фракции ОПЗЖ ездят в Россию, пожимают руки тем, кто голосовал за ввод войск на Донбасс. А реакция на это президента Зеленского отсутствует, отмечает Геращенко.

"Сегодня некоторые« украинские» депутаты едут в Госдуму, когда эта Госдума назначает Путина пожизненным царем. И там, наши депутаты, здороваются с людьми, которые 6 лет назад голосовали за введение российских войск на территорию независимой Украины. И что ужасно - на это нет никакой реакции украинской власти, украинского президента, реакции МИД, реакции монобольшинства ", - подчеркнула парламентарий.

Ирина Геращенко подчеркнула, что Украина сама должна достойно себя вести по отношению к агрессору, только при таких условиях можно рассчитывать на поддержку других стран.

"Если сегодня Украина сама подыгрывает российском сценария, если новая власть лишний раз боится произнести слово против России, сказать что Россия - это агрессор, то почему мы хотим, чтобы мир нас отстаивал и воевал и усиливал санкции против России? Так не бывает", - подчеркнула парламентарий.