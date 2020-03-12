 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЯ не ухожу из политики, я только начинаю, - Вакарчук объяснил смену главы "Голоса"

Я не ухожу из политики, я только начинаю, - Вакарчук объяснил смену главы "Голоса"

Нардеп фракции "Голос" Святослав Вакарчук объяснил замену главы партии "Голос" на Киру Рудик

Об этом Вакарчук сказал в эфире программы "Говорит большой Львов", передает Еспресо.TV.

"Наше решение направлено исключительно на то, чтобы у меня было больше времени для того, чтобы объединять, развивать, чтобы идти вперед. Никоим образом с никакими рейтингами это не связано", - сказал Вакарчук.

Нардеп "Голоса" также отметил, что он не уходит из политики.

"Не слушайте всяких провокаторов, которые рассказывают, что я ухожу из политики. Я только начинаю", - заявил Вакарчук.

  • Напомним, ранее Вакарчук сложил полномочия главы партии "Голос" и представил свою преемницу - Киру Рудык.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать