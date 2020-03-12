Я не ухожу из политики, я только начинаю, - Вакарчук объяснил смену главы "Голоса"

12 марта, 2020, 21:16

Об этом Вакарчук сказал в эфире программы "Говорит большой Львов", передает Еспресо.TV.

"Наше решение направлено исключительно на то, чтобы у меня было больше времени для того, чтобы объединять, развивать, чтобы идти вперед. Никоим образом с никакими рейтингами это не связано", - сказал Вакарчук.

Нардеп "Голоса" также отметил, что он не уходит из политики.

"Не слушайте всяких провокаторов, которые рассказывают, что я ухожу из политики. Я только начинаю", - заявил Вакарчук.