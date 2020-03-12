Я не ухожу из политики, я только начинаю, - Вакарчук объяснил смену главы "Голоса"
12 марта, 2020, 21:16
Об этом Вакарчук сказал в эфире программы "Говорит большой Львов", передает Еспресо.TV.
"Наше решение направлено исключительно на то, чтобы у меня было больше времени для того, чтобы объединять, развивать, чтобы идти вперед. Никоим образом с никакими рейтингами это не связано", - сказал Вакарчук.
Нардеп "Голоса" также отметил, что он не уходит из политики.
"Не слушайте всяких провокаторов, которые рассказывают, что я ухожу из политики. Я только начинаю", - заявил Вакарчук.
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Напомним, ранее Вакарчук сложил полномочия главы партии "Голос" и представил свою преемницу - Киру Рудык.
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