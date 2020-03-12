Власти Киева разблокировали запуск 4G в метро

12 марта, 2020, 17:20

Киевский городской совет проголосовал за проект решения об установлении тарифов для мобильных операторов и провайдеров для доступа к инфраструктуре

Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Соответствующее решение было принято на заседании Киевсовета 12 марта.

"Мы приняли решение, которое разблокирует запуск 4G на всех станциях киевского метро", - написал Прокопов.

Чиновник добавил, что теперь операторы будут ежемесячно платить в столичный бюджет за пользование коммунальной инфраструктурой города.

Как уточняет пресс-служба Министерства цифровой трансформации, мобильный интернет в метро будет внедрен на скорости 60-80 Мбит / с в диапазоне 1800 МГц. В будущем планируется задействовать диапазон 2600 МГц, который позволит улучшить скорость и качество связи.