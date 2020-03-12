В Укрпочте объяснили, как работать на время карантина

12 марта, 2020, 12:12

На время карантина с 12 марта Укрпочта будет работать в обычном режиме: доставлять пенсии и денежные выплаты, а также продолжит принимать и отправлять посылки в Украину и за ее пределы

Об этом говорится в заявлении Укрпочты .

"Как известно, с целью противодействия распространению коронавируса 11 марта украинским правительством принято решение ограничить массовые мероприятия с участием более 200 человек и ввести карантин в учебных заведениях. Укрпочта, как стратегически важный объект инфраструктуры, продолжает работать в обычном режиме. Компания и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты миллионам клиентов, особенно пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования коронавируса. Они также смогут осуществлять коммунальные платежи дома, получать бытовые товары и продукты первой необходимости, чтобы не подвергаться риску и не идти в магазины, или в места значительного скопления людей ", - заявили в компании.

Отмечается также, что предприятие продолжит принимать и отправлять посылки в Украину и за ее пределы.

Руководство Укрпочты предупреждает, что на время введения карантина в учебных заведениях, возможен недостаток персонала в определенных отделениях и участках. Однако предприятие будет делать все возможное, чтобы такие случаи были исключением, и минимизировать возможные неудобства для клиентов.

В то же время, как отмечается, Укрпочта делает все возможное, чтобы работа сотрудников предприятия оставалась и в дальнейшем безопасной. В частности, в случае распространения инфекции предприятие имеет запас респираторов и более 100 тысяч масок. В ближайшее время почтовые отделения, сортировочные центры и офисные объекты будут обеспечены более чем 11 000 дезинфекторами.

Как заявили в компании, каждый работник, в случае обнаружения каких-либо симптомов болезни, в первую очередь, обратиться к врачу, сообщить своему руководителю и избегать любых контактов с коллегами и клиентами, оставаясь на самостоятельном карантине.

Если у почтальона возникают какие-либо сомнения относительно неудовлетворительного состояния здоровья клиента, работодатель рекомендует избегать контакта с ним и предупредить начальника отделения о такой ситуации.

Если работник Укрпочты не может оставить малолетнего ребенка на время карантина в учебных заведениях, он должен обратиться к своему руководителю, чтобы оформить отпуск или удаленный доступ работы и провести это время дома.

"При наличии какого-либо риска для здоровья сотрудников руководство Укрпочты оставляет за собой право вносить коррективы в режим работы отделений и оказания почтовых и финансовых услуг", - добавили в Укрпочте.

В компании также напомнили, по информации Всемирной организации здравоохранения, процесс получения посылок является безопасным для здоровья людей.

Укрпочта призывает не поддаваться панике, не распространять непроверенную информацию и соблюдать базовых правил гигиены.