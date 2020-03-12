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Espreso.tvОбществоВ Украине суд дал китайскому шпиону 10 лет тюрьмы

В Украине суд дал китайскому шпиону 10 лет тюрьмы

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины гражданина Китайской Народной Республики Шу Юаньцзя осуждено за шпионаж. Хотел получить тайные разработки ракетной программы Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Следствие доказало, что имея степень доктора технических наук, разведывательную деятельность шпион осуществлял под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной. Контрразведка установила, что специальное образование злоумышленник получил в Китайской военной научной академии, а также во время учебы в Физико-химическом институте Академии наук РФ. Злоумышленник также работал в военной промышленной корпорации, специализирующейся на производстве вооружения, а также в НИИ современной химии города Сиань. За свою успешную деятельность ви н удостоен премии первой степени Минобороны КНР "За научно-технический прогресс армии", - говорится в сообщении.

Во время командировок в Украину шпион пытался склонить к конфиденциальной сотрудничества группу отечественных ученых. За денежное вознаграждение иностранец планировал завладеть материалами тайных разработок в ракетно-космической отрасли, которая является собственностью государства. Оперативники СБ Украины задержали иностранца "на горячем" при попытке получения секретных разработок. Суд признал иностранного гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч .1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу. Стоит сказать, что отечественные научно-производственные учреждения не впервые становятся объектами противоправных устремлений иностранных спецслужб.

  • Напомним, 20 января СБУ сообщила об обезвреживании российского шпиона , действовавшего по заданию ФСБ, при попытке передачи собранных разведданных в Днепропетровской области
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