В Украине суд дал китайскому шпиону 10 лет тюрьмы

12 марта, 2020, 14:12

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины гражданина Китайской Народной Республики Шу Юаньцзя осуждено за шпионаж. Хотел получить тайные разработки ракетной программы Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Следствие доказало, что имея степень доктора технических наук, разведывательную деятельность шпион осуществлял под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной. Контрразведка установила, что специальное образование злоумышленник получил в Китайской военной научной академии, а также во время учебы в Физико-химическом институте Академии наук РФ. Злоумышленник также работал в военной промышленной корпорации, специализирующейся на производстве вооружения, а также в НИИ современной химии города Сиань. За свою успешную деятельность ви н удостоен премии первой степени Минобороны КНР "За научно-технический прогресс армии", - говорится в сообщении.

Во время командировок в Украину шпион пытался склонить к конфиденциальной сотрудничества группу отечественных ученых. За денежное вознаграждение иностранец планировал завладеть материалами тайных разработок в ракетно-космической отрасли, которая является собственностью государства. Оперативники СБ Украины задержали иностранца "на горячем" при попытке получения секретных разработок. Суд признал иностранного гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч .1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу. Стоит сказать, что отечественные научно-производственные учреждения не впервые становятся объектами противоправных устремлений иностранных спецслужб.