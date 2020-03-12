В Украине де-факто создана коалиция власти и пятой колонны Кремля, - нардеп Синютка

12 марта, 2020, 17:04

Нардеп от "Европейской Солидарности" Олег Синютка заявил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "слуги народа" создали прокремлевскую коалицию в Раде

Об этом Синютка сказал в эфире Еспресо.TV .

"Сейчас уже сошлись интересы очевидной пятой российской ОПЗЖ и интересы украинской власти. То есть, в Украине создана де-факто коалиция, которая проявила себя в стенах парламента, когда голосовали за снятие генпрокурора. И когда ОПЗЖ, считай пятая российская колонна Кремля и украинская власть - "слуги народа" - действуют в унисон", - сказал Синютка.

Нардеп также заявил, что власть и ОПЗЖ сдают украинские интересы и стремятся к коллаборационистским переговоров с Кремлем.

"Сегодня они делают все, чтобы Украина сдала свои позиции, украинские интересы, и пошли на сепаратные, коллаборационистские переговоры с Кремлем. Собственно, сегодня Кремль в Украине все сильнее и сильнее усиливает свои позиции", - сказал нардеп.

Синютка также назвал признаком усиления позиций Кремля в Украине действия Сергея Сивохо - советника секретаря СНБО, который презентовал "платформу примирения" и заявил о "внутреннем конфликте".