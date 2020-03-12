В Украине де-факто создана коалиция власти и пятой колонны Кремля, - нардеп Синютка
Об этом Синютка сказал в эфире Еспресо.TV .
"Сейчас уже сошлись интересы очевидной пятой российской ОПЗЖ и интересы украинской власти. То есть, в Украине создана де-факто коалиция, которая проявила себя в стенах парламента, когда голосовали за снятие генпрокурора. И когда ОПЗЖ, считай пятая российская колонна Кремля и украинская власть - "слуги народа" - действуют в унисон", - сказал Синютка.
Нардеп также заявил, что власть и ОПЗЖ сдают украинские интересы и стремятся к коллаборационистским переговоров с Кремлем.
"Сегодня они делают все, чтобы Украина сдала свои позиции, украинские интересы, и пошли на сепаратные, коллаборационистские переговоры с Кремлем. Собственно, сегодня Кремль в Украине все сильнее и сильнее усиливает свои позиции", - сказал нардеп.
Синютка также назвал признаком усиления позиций Кремля в Украине действия Сергея Сивохо - советника секретаря СНБО, который презентовал "платформу примирения" и заявил о "внутреннем конфликте".
- Напомним, новый министр обороны Андрей Таран заявил, что адаптация ВСУ к стандартам НАТО недостижимой целью и намерен МО - только "обеспечение способности ВСУ взаимодействовать с силами НАТО".
- Советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.
- В Киеве произошло столкновение на презентации Сергеем Сивохо Национальной платформы примирения.
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