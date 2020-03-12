В Украине будет преобладать сухая погода с порывистым ветром, - Наталья Диденко
12 марта, 2020, 11:18
В Украине 12 марта будет преобладать сухая погода
Об этом рассказала синоптик Еспресо Наталья Диденко.
"Атмосферный фронт обусловит дожди в западных областях и на Востоке. Но в целом будет преобладать сухая погода. Теплый воздух еще будет царить в большинстве областей Украины, в течение дня от +10 до +17 градусов. Немного свежее на побережье морей, ну и конечно же в Карпатах", - рассказала синоптик.
Характерный признак сегодняшнего дня - порывистый ветер.
В Киеве преимущественно без осадков. Температура воздуха около +14 градусов. К концу недели ожидается похолодание.
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-