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Espreso.tvОбществоВ Украине будет преобладать сухая погода с порывистым ветром, - Наталья Диденко

В Украине будет преобладать сухая погода с порывистым ветром, - Наталья Диденко

В Украине 12 марта будет преобладать сухая погода

Об этом рассказала синоптик Еспресо Наталья Диденко.

"Атмосферный фронт обусловит дожди в западных областях и на Востоке. Но в целом будет преобладать сухая погода. Теплый воздух еще будет царить в большинстве областей Украины, в течение дня от +10 до +17 градусов. Немного свежее на побережье морей, ну и конечно же в Карпатах", - рассказала синоптик.

Характерный признак сегодняшнего дня - порывистый ветер.

В Киеве преимущественно без осадков. Температура воздуха около +14 градусов. К концу недели ожидается похолодание.

 

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