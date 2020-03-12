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Espreso.tvОбществоВ ОРДЛО приехали российские снайперы, - разведка

В ОРДЛО приехали российские снайперы, - разведка


фото: zik
На Донбассе к окраинам Новотошковского и Орехово заехала группа снайперов из Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

Также украинские военные отмечают постоянные обстрелы своих позиций боевиками из минометов большого калибра.

"По данным разведки, к окраинам Новотошковского и Орехово, что в Луганской области, заехала группа снайперов, предварительно, из РФ. Кроме того, позиции украинских защитников постоянно обстреливают минометами крупного калибра. Очевидно, что российские оккупанты стремятся отомстить военнослужащим ВСУ по потери своих бойцов , погибших во время боя 18 февраля 2020 года", - сообщили в Сухопутных войсках.

 

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