В ОРДЛО приехали российские снайперы, - разведка

12 марта, 2020, 15:36

На Донбассе к окраинам Новотошковского и Орехово заехала группа снайперов из Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

Также украинские военные отмечают постоянные обстрелы своих позиций боевиками из минометов большого калибра.

"По данным разведки, к окраинам Новотошковского и Орехово, что в Луганской области, заехала группа снайперов, предварительно, из РФ. Кроме того, позиции украинских защитников постоянно обстреливают минометами крупного калибра. Очевидно, что российские оккупанты стремятся отомстить военнослужащим ВСУ по потери своих бойцов , погибших во время боя 18 февраля 2020 года", - сообщили в Сухопутных войсках.