В ОРДЛО приехали российские снайперы, - разведка
12 марта, 2020, 15:36
На Донбассе к окраинам Новотошковского и Орехово заехала группа снайперов из Российской Федерации
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.
Также украинские военные отмечают постоянные обстрелы своих позиций боевиками из минометов большого калибра.
"По данным разведки, к окраинам Новотошковского и Орехово, что в Луганской области, заехала группа снайперов, предварительно, из РФ. Кроме того, позиции украинских защитников постоянно обстреливают минометами крупного калибра. Очевидно, что российские оккупанты стремятся отомстить военнослужащим ВСУ по потери своих бойцов , погибших во время боя 18 февраля 2020 года", - сообщили в Сухопутных войсках.
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