В ООН подсчитали количество убитых и раненых во время войны на Донбассе, - отчет

12 марта, 2020, 16:25

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека число жертв, связанных с конфликтом на Донбассе за период с 14 апреля 2014 года до 15 февраля 2020 года, составляет около 13 тысяч человек

Об этом говорится в отчете Миссии ООН .

"По оценке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, общее число жертв, связанных с конфликтом, в Украине (за период с 14 апреля 2014 до 15 февраля 2020 года) составляет от 41 до 44 тыс .: 13000-13200 погибших ( по меньшей мере 3350 гражданских лиц, около 4100 украинских военнослужащих и примерно 5650 членов вооруженных груп17) и 29-31 тыс. раненых (около 7-9 тыс. гражданских лиц, 9,5-10,5 тыс. украинских военнослужащих и 12,5-13 5 тыс. членов вооруженных групп)", - говорится в документе.

Напомним, 10 марта оккупанты совершили мощный обстрел украинских позиций под Песками. В 9:44 был подбит грузовик ГАЗ-66, один боец погиб во время медэвакуации. За день Украина потеряла убитыми трех военнослужащих.

Позже стали известны имена военнослужащих ВСУ, которые погибли в результате обстрела оккупантами грузовика под Песками.