В Нацбанке объяснили, почему обвалилась гривна

12 марта, 2020, 16:43

Рост курса валют в Украине не имеет экономических оснований: он связан с повышенным спросом на валюту со стороны граждан и бизнеса

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий во время брифинга по итогам заседания монетарного комитета НБУ, передает hromadske.

По его словам, сейчас экономических оснований для падения курса гривны (и рост курса иностранных валют) нет. На курс влияют преимущественно панические настроения, вызванные коронавирусом.

"Спрос формируют украинские компании, работающие с экспортом и импортом, у которых долговые привлечения в иностранной валюте; физические лица: мы видим, что наличный рынок значительно сильно отреагировал. Мы это все связываем с психологическими факторами, связанным с глобальной ситуацией в мировой экономике и, безусловно, с вирусом ", - сообщил Чурий.

В то же время он отрицал, что обвал курса валют в Украине вызвал массовый выход иностранных инвесторов из украинских активов.

"Спрос от нерезидентов очень невелик. С начала месяца они купили около $ 168 млн - это небольшой объем, учитывая, что только на этой неделе НБУ продал уже $ 700 млн", - добавил заместитель главы НБУ.