В Китае за сутки насчитали всего 15 новых случаев заражения коронавирусом

12 марта, 2020, 10:42

На территории материкового Китая в среду было зарегистрировано 15 новых случаев заражения COVID-19

Об этом сообщает Xinhua .

Отмечается, что восемь больных обнаружили в Хубэе и семь - в других регионах страны, причем шесть из них приехали в материкового Китая из других мест.

Читайте также: Коронавирус: США останавливают транспортное сообщение с Европой

За сутки 11 человек умерли от болезни.

"В целом количество подтвержденных случаев на территории материкового Китая достигла 80,793, в том числе 14,831 пациентов до сих пор проходят лечение, 62,793 были выписаны после выздоровления и 3,169 умерли от болезни", - сообщает Xinhua.

Читайте также: ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Зато в Пекине в среду не подтвердили ни одного нового случая заражения COVID-19.

"По состоянию на конец дня известно о 435 подтвержденных случаев в Пекине. Из них 334 больных были выписаны из лечебных учреждений после выздоровления и восемь умерли ", - говорится в материале.