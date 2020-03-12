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Espreso.tvОбществоВ Китае за сутки насчитали всего 15 новых случаев заражения коронавирусом

В Китае за сутки насчитали всего 15 новых случаев заражения коронавирусом

На территории материкового Китая в среду было зарегистрировано 15 новых случаев заражения COVID-19

Об этом сообщает Xinhua .

Отмечается, что восемь больных обнаружили в Хубэе и семь - в других регионах страны, причем шесть из них приехали в материкового Китая из других мест.

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За сутки 11 человек умерли от болезни.

"В целом количество подтвержденных случаев на территории материкового Китая достигла 80,793, в том числе 14,831 пациентов до сих пор проходят лечение, 62,793 были выписаны после выздоровления и 3,169 умерли от болезни", - сообщает Xinhua.

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Зато в Пекине в среду не подтвердили ни одного нового случая заражения COVID-19.

"По состоянию на конец дня известно о 435 подтвержденных случаев в Пекине. Из них 334 больных были выписаны из лечебных учреждений после выздоровления и восемь умерли ", - говорится в материале.

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