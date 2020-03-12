В киевском кинотеатре нашли окровавленное тело директора

12 марта, 2020, 07:19

В помещении киевского кинотеатра "Флоренция" на проспекте Маяковского обнаружили окровавленное тело директора школы

Об этом сообщают Вартови Еспресо .

На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства. В настоящее время неизвестно, это насильственная смерть, или несчастный случай.