В киевском кинотеатре нашли окровавленное тело директора
12 марта, 2020, 07:19
В помещении киевского кинотеатра "Флоренция" на проспекте Маяковского обнаружили окровавленное тело директора школы
Об этом сообщают Вартови Еспресо .
На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства. В настоящее время неизвестно, это насильственная смерть, или несчастный случай.
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