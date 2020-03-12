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Espreso.tvОбществоВ Киеве неизвестные избили главврача Института рака

В Киеве неизвестные избили главврача Института рака


фото: Дмитро Гурін
Нападение произошло вечером 11 марта, около 22.00. Двое неизвестных напали на главврача Института рака Андрея Безносенко. Из-за побоев головы и рук он вынужден перенести запланированные операции
Об этом главврач Института рака Андрей Безносенко написал в Facebook.

"За жизнь ни с кем у меня не было конфликтов, кроме настоящего в Национальном Институте Рака. Не надо быть "капитаном очевидностью", чтобы понять кем и для чего это сделано. Надеюсь, что раскрытие этого преступления не составит больших проблем для правоохранительных органов" , - прокомментировал избиение потерпевший.

Избиение прокомментировал нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин:

"Против Андрея долгое время ведется война директоратом института, которые даже яйца закупают с откатами. Начала эту войну отстраненная директор института Елена Колесник, ее же команда продолжает руководить хозяйственной частью института."

 

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