В Киеве неизвестные избили главврача Института рака

12 марта, 2020, 19:03

Нападение произошло вечером 11 марта, около 22.00. Двое неизвестных напали на главврача Института рака Андрея Безносенко. Из-за побоев головы и рук он вынужден перенести запланированные операции

Об этом главврач Института рака Андрей Безносенко написал в Facebook.

"За жизнь ни с кем у меня не было конфликтов, кроме настоящего в Национальном Институте Рака. Не надо быть "капитаном очевидностью", чтобы понять кем и для чего это сделано. Надеюсь, что раскрытие этого преступления не составит больших проблем для правоохранительных органов" , - прокомментировал избиение потерпевший.

Избиение прокомментировал нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин:

"Против Андрея долгое время ведется война директоратом института, которые даже яйца закупают с откатами. Начала эту войну отстраненная директор института Елена Колесник, ее же команда продолжает руководить хозяйственной частью института."