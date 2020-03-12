Усик обнародовал эффектное промо-видео боя с Чисорой
12 марта, 2020, 15:59
Украинский боксер Александр Усик опубликовал промо-видео поединка против британца Дерека Чисоры
Ролик опубликован на канале Усика в YouTube.
Бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой состоится 23 мая в Лондоне. Для украинца этот поединок станет вторым в супертяжелом весе.
- Напомним, 11 марта, было официально объявлено, что поединок Усик - Чисора состоится 23 мая .
- 12 марта Дерек Чисора пошутил из-за незнания Александра Усика английского языка.
- 12 марта промоутер Александра Усика Эдди Хирн предупредил украинского боксера об опасности его следующего соперника - Дерека Чисоры.
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