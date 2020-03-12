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Espreso.tvСпортУсик обнародовал эффектное промо-видео боя с Чисорой

Усик обнародовал эффектное промо-видео боя с Чисорой


фото: Boxingscene
Украинский боксер Александр Усик опубликовал промо-видео поединка против британца Дерека Чисоры

Ролик опубликован на канале Усика в YouTube.

Бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой состоится 23 мая в Лондоне. Для украинца этот поединок станет вторым в супертяжелом весе.

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