Сивохо делает заявления, на которые должна реагировать СБУ, - Княжицкий

12 марта, 2020, 22:18

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо делает антиукраинские заявления, на которые должна реагировать Служба безопасности Украины

Об этом в эфире "Прямой" сказал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.



"Я понимаю ветеранов, воевавших за свою родину, в то время как Сивохо убежал из Донецка и отсиживался в Киеве, а они были на фронте. И приходит Сивохо с заявлениями, на которые должна реагировать Служба безопасности Украины. Его вообще не должно было быть с такими заявлениями, потому что это абсолютно предательские заявления. И в этом я этих ветеранов поддерживаю. И государство никак не реагирует. Если государство не будет реагировать на заявления предательские, на заявления антиукраинские, то украинцы будут на них реагировать сами. Это показывает полное бессилие государства и полный провал политики Зеленского, который вместо того, чтобы начать укреплять международную коалицию, как это происходило раньше, начал говорить, что это надо прекратить стрелять, то запускается тезис о внутреннем конфликте. И это следствие всех тех тезисов ", - отметил Княжицкий.

По мнению нардепа, позиция президента Владимира Зеленского относительно антиукраинских заявлений Сивохо свидетельствует о его капитулянтской позиции в войне против российского агрессора на Донбассе.



"Это ошибочная позиция Зеленского, которая, в принципе, равна капитулянтской позиции, которую он продолжает с начала своей избирательной кампании. Возможно, когда он начал это говорить, он говорил это с добрыми намерениями. Потому что все мы, в принципе, адекватные люди, все мы хотим мира. И если бы действительно у нас был внутренний конфликт, не было российской агрессии, то мы бы говорили о том, как уладить внутренний конфликт. Но когда у нас есть российская агрессия, то мы должны говорить о том, как от нее защититься и объединить людей вокруг этого, и весь мир вокруг этого объединили ты. И когда мы это подменяем, понятие внутреннего конфликта, то мы тем самым играем на руку агрессору, что делает и президент, и его команда, и Сивохо, и, к сожалению, Данилов, который, в принципе, человек патриотичный, но сейчас это или шизофрения, или он выкручивается. Ну тогда уволь этого внештатного советника, если ты отказываешься от его слов. Абсурд ", - сказал политик.