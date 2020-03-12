Сменила паспорт, чтобы попасть в Украину: ГПСУ "развернула" российскую блогершу, которой запрещен въезд за вояж в оккупированный Крым

12 марта, 2020, 20:39

Российскую блогершу Наталью Краснову пограничники второй раз за последние месяцы не пустили в Украину

Об этом сообщила пресс служба ГПСУ.

Россиянка прибыла сегодня, 12 марта, рейсом из Минска в "Борисполь". Во время пограничного контроля пограничники установили, что в конце прошлого года она уже прилетала в Украину и за незаконное посещение ВОТ АР Крым в 2018 году ей был запрещен въезд на территорию нашей страны сроком на 3 года.

Однако Краснова сменила старый паспорт на новый, надеясь, что чистые страницы документа без отметки о запрете въезда ей помогут пересечь украинскую границу. Такой замысел россиянки был разоблачен сразу, поскольку на нее сработала информация из базы данных. На вопрос, почему она сменила паспорт, женщина сообщила, что якобы съела собака.

За умышленное неисполнение решения государственного органа о запрете въезда в Украину, который должен был действовать до конца 2022 года, российской блогерше и актрисе проставили новый срок запрета въезда в нашу страну на 10 лет.

Уже в ближайшее время будет возвращена обратным рейсом в Беларусь.