Самый длинный в истории рост на фондовой бирже США официально завершился

12 марта, 2020, 11:11

Самый длинный в истории период "рынка быков", начавшийся на фондовой бирже США 9 марта 2009 года, официально завершился

Об этом пишет The Wall Street Journal.

11 марта фондовый индекс Dow Jones упал на 5,9% до 23 553,22. По сравнению со своим пиковым значением, которое было зафиксировано 12 февраля, падение составило 20,3%.

Что также свидетельствует об официальном старте так называемого "медвежьего" тренда.

Индекс S & P 500 в среду упал на 4,9% до 2741,38, что на 19% меньше пикового значения, которое было 19 февраля. Таким образом, формально переход в медвежий рынок еще не состоялся.

Заметим, снижение фондового рынка ускорилось после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса и заявила, что "глубоко обеспокоена" за "распространение и серьезность" вируса и "тревожный уровень бездействия".

"Это скорее ощущение 11 сентября, а не ощущение финансового кризиса", - сказал Питер Тучман с Quattro M Securities Inc.

"Завтра [12 марта] будет критический день", - добавил Тим Андерсон, управляющий директор TJM Investments.

Читайте также: Бензин по 20 грн, доллар - по 30 грн: как повлияет на Украину нефтяная война, коронавирус и начало мирового кризиса