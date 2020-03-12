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Espreso.tvОбществоСамый длинный в истории рост на фондовой бирже США официально завершился

Самый длинный в истории рост на фондовой бирже США официально завершился

Самый длинный в истории период "рынка быков", начавшийся на фондовой бирже США 9 марта 2009 года, официально завершился

Об этом пишет The Wall Street Journal.

11 марта фондовый индекс Dow Jones упал на 5,9% до 23 553,22. По сравнению со своим пиковым значением, которое было зафиксировано 12 февраля, падение составило 20,3%.

Что также свидетельствует об официальном старте так называемого "медвежьего" тренда.

Индекс S & P 500 в среду упал на 4,9% до 2741,38, что на 19% меньше пикового значения, которое было 19 февраля. Таким образом, формально переход в медвежий рынок еще не состоялся.

Заметим, снижение фондового рынка ускорилось после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса и заявила, что "глубоко обеспокоена" за "распространение и серьезность" вируса и "тревожный уровень бездействия".

"Это скорее ощущение 11 сентября, а не ощущение финансового кризиса", - сказал Питер Тучман с Quattro M Securities Inc.

"Завтра [12 марта] будет критический день", - добавил Тим Андерсон, управляющий директор TJM Investments.

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  • Напомним, после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии распространения новой коронавирусной инфекции covid-19, а президент США Дональд Трамп предложил запретить въезд в страну из Европы, фондовые индексы вернулись к падению .

  • Во вторник цены на нефть и фондовые рынки по всему миру отыграли часть падения. Перед этим индекс Dow Jones в понедельник потерял 7,8%, S & P 500 - 7,6%, а Nasdaq Composite снизился на 7,3%.

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