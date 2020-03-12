Российский военнослужащий погиб в ДТП в Сирии

12 марта, 2020, 10:29

Российский военнослужащий-контрактник погиб 11 марта в автомобильной катастрофе в Сирии

Об этом сообщил сначала один из российских телеграмм-каналов, а затем информагентства "Интерфакс" подтвердили в Министерстве обороны России, информирует Радио Свобода .

По данным министерства, инцидент произошел на автомобильной трассе в районе Тартуса. Грузовой автомобиль "Урал", приписанный к российской авиабазы Хмеймим, съехал в кювет. Погиб россиянин, который находился в кабине грузовика.

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Телеграмм канал утверждает, что кроме россиянина, в этом ДТП погибли еще два человека, семеро ранены.