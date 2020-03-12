 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссийский военнослужащий погиб в ДТП в Сирии

Российский военнослужащий погиб в ДТП в Сирии

Российский военнослужащий-контрактник погиб 11 марта в автомобильной катастрофе в Сирии

Об этом сообщил сначала один из российских телеграмм-каналов, а затем информагентства "Интерфакс" подтвердили в Министерстве обороны России, информирует Радио Свобода .

По данным министерства, инцидент произошел на автомобильной трассе в районе Тартуса. Грузовой автомобиль "Урал", приписанный к российской авиабазы Хмеймим, съехал в кювет. Погиб россиянин, который находился в кабине грузовика.

Читайте также: Американские военные заблокировали российский конвой на подходе к нефтяным месторождениям в Сирии

Телеграмм канал утверждает, что кроме россиянина, в этом ДТП погибли еще два человека, семеро ранены.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2020 четверг

11 марта, 2020 среда

больше новостей

12 марта, 2020 четверг

11 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать