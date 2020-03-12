"Вольфсбург" - "Шахтер": Где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы

12 марта, 2020, 07:30

12 марта, в рамках 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" сыграет в гостях против "Вольфсбурга"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 1/16 финала "Шахтер" прошел "Бенфику", победив в первом матче со счетом 2: 1, а второй поединок в Португалии свел вничью 3: 3.

"Вольфсбург" на своем пути не заметил шведский "Мальме", по сумме двух матчей одолев шведов со счетом 5: 1.

Лига Европы

1/8 финала, 1-й матч

12 марта

"Вольфсбург" (Германия) - "Шахтер" (Украина)

Вольфсбург, стадион "Фольксваген Арена"

Начало в 22:00

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