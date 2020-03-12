"Вольфсбург" - "Шахтер": Где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 2020, 07:30
12 марта, в рамках 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" сыграет в гостях против "Вольфсбурга"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 1/16 финала "Шахтер" прошел "Бенфику", победив в первом матче со счетом 2: 1, а второй поединок в Португалии свел вничью 3: 3.
"Вольфсбург" на своем пути не заметил шведский "Мальме", по сумме двух матчей одолев шведов со счетом 5: 1.
Лига Европы
1/8 финала, 1-й матч
12 марта
"Вольфсбург" (Германия) - "Шахтер" (Украина)
Вольфсбург, стадион "Фольксваген Арена"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на "Футбол 1"
- 11 марта стало известно, что Тарас Степаненко пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга".
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