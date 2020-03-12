"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15. Украина и мировой экономический кризис
12 марта, 2020, 14:11
Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо сегодня в 21:15
Ведущий и гости программы обсудят причины и последствия мирового экономического кризиса и его влияние на Украину.
Гости программы:
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Марьян Заблоцкий, народный депутат, фракция "Слуги Народа"
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Елена Шкрум, народный депутат, фракция "Батькивщина"
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Владимир Цабаль, народный депутат, фракция "Голос"
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Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины (2016-2019)
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Василий Фурман, член Совета Национального банка Украины
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Павел Ризаненко, народный депутат предыдущих созывов
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