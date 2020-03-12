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Espreso.tvОбщество"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15. Украина и мировой экономический кризис

"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15. Украина и мировой экономический кризис

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят причины и последствия мирового экономического кризиса и его влияние на Украину.

Гости программы:

  • Марьян Заблоцкий, народный депутат, фракция "Слуги Народа"

  • Елена Шкрум, народный депутат, фракция "Батькивщина"

  • Владимир Цабаль, народный депутат, фракция "Голос"

  • Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины (2016-2019)

  • Василий Фурман, член Совета Национального банка Украины

  • Павел Ризаненко, народный депутат предыдущих созывов

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