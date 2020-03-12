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Espreso.tvОбщество"Они хотят войны": Сивохо о столкновении на презентации "платформы примирения"

"Они хотят войны": Сивохо о столкновении на презентации "платформы примирения"


фото: ukrinform
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо отреагировал на схватку, которая произошла на презентации Национальной платформы примирения

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что война - это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог. Спасибо, всем кто пришел сегодня! Журналистам, нашим единомышленникам и партнерам ", - написал Сивохо.

Напомним, в столице произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения.

  • 11 марта советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют. Он аргументировал это тем, что Украина не может вступить в НАТО из-за "внутреннего конфликта" .

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