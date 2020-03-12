"Они хотят войны": Сивохо о столкновении на презентации "платформы примирения"

12 марта, 2020, 12:50

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо отреагировал на схватку, которая произошла на презентации Национальной платформы примирения

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что война - это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог. Спасибо, всем кто пришел сегодня! Журналистам, нашим единомышленникам и партнерам ", - написал Сивохо.

Напомним, в столице произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения.