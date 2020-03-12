"Ни шагу назад! Нет отводу войск!": Организаторы Марша украинских добровольцев озвучили требования к власти

12 марта, 2020, 14:34

Волонтер, один из организаторов Марша украинских добровольцев Мирослав Гай сообщил требования к власти, с которыми они будут выступать под Администрацией президента 14 марта

Об этом он заявил на брифинге организаторов Марша украинского добровольца возле посольства РФ, передает Еспресо.TV .

"Требования, которые мы хотим передать на Банковой звучат так: первое требование - ни шагу назад! Нет отводу войск! Второе требование - приоритетное развитие сектора обороны современных вооружений для украинской армии! Третье требование - прекратить политику капитуляции! Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украина! Четвертое требование - нет - "Нормандии" без Крыма! Пятое требование - Россия должна заплатить за разрушения в Донбассе и Крыму! Шестое требование - никаких выборов в ОРДЛО к восстановлению полного контроля украинской власти над оккупированными территориями! Седьмое требование - остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров! Восьмое требование - уважение и социальные гарантии украинскому воину! Девятое требование - Стоп отомстить! коллаборационистами и пропагандистам Кремля - тюрьмы! ", - сообщил Гай.

Организатор также добавил, что 14 марта они планируют провести три основные события.

"У нас в этот день будет происходить три основных события: молебен, после этого у нас будет торжественное шествие маршруту через Майдан по местам славы в Кабмин, ВР, а затем в Администрацию президента. Где мы собираемся передать наши требования", - заявил Гай.

Гай также отметил, что в Марше могут принимать участие, как добровольцы, так и просто граждане, патриоты и все, кто хочет почтить добровольческого движения.