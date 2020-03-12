"Каждый из моих советников имеет свою собственную позицию": Данилов о заявлениях Сивохи
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В очередной раз хочу подчеркнуть, что Сивохо является одним из моих 11 внештатных советников на общественных началах, и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам - то ли ситуации на временно оккупированных территориях, то ли по вопросам реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любых других. В то же время хочу подчеркнуть, что каждый из моих 11 внештатных советников имеет свою собственную позицию. И поэтому совершенно рабочей ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с не й расходится, что случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию ", - написал Данилов.
Он добавил, что применение физической силы, обиды починаются там, где заканчиваются аргументы.
- Напомним, в Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения.
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Спикер Сивохи прокомментировала схватку на презентации "платформы примирения".
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