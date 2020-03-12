"Европейская Солидарность" требует расследования полицией недопуска народных депутатов на прием к руководительнице ГБР Венедиктовой

12 марта, 2020, 18:56

Шевченковский районный суд обязал полицию открыть уголовное производство против Государственного бюро расследований

Причина - отказ в неотложном приеме народных депутатов фракции "Европейская Солидарность" главой ГБР Ириной Венедиктовой и недопуск парламентариев, вместе с семьями Героев Небесной Сотни в помещение Государственного бюро расследований.

Соответствующее решение суд принял 18 февраля, но полиция, нарушая законодательства, продолжает свое бездействие.

Об этом журналистам сообщил Ростислав Павленко, который является истцом по этому делу.

В решении суда Шевченковский УП ГУНП в г. Киеве обязуется в течение 24 часов (срок истек 19 февраля - ред.) внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении, начать расследование, а также предоставить заявителю выписку из ЕРДР.

"Это - часть того ощущения безнаказанности и ощущения, что нынешняя власть полностью руководит правоохранительной и судебной системами. Даже если и дает сбой, потому что Шевченковский суд поступил в правовом поле и принял то решение, которое принадлежит, они пытаются избежать выполнения этого решения, думая, что таким образом они помогут действующей политической власти", - прокомментировал парламентарий бездействие полиции.

Павленко подчеркнул, что "Европейская Солидарность" требует от полиции действовать в рамках действующего законодательства и провести честное и беспристрастное расследование фактов нарушения прав народных депутатов.

"Будем заставлять Шевченковский УП ГУНП в г. Киеве действовать в рамках действующего законодательства и выполнить решение суда. Невыполнение решения суда правоохранителями нарушение само по себе. Даже если они пытаются довести ситуацию до абсурда, мы с коллегами им это сделать не позволим", - отметил народный депутат.

Напоминаем, что 31 января 2020 года депутаты фракции "Европейская Солидарность" совместно с семьями Героев Небесной Сотни хотели подать обращение на имя Ирины Венедиктовой о недопустимости назначения бывшего адвоката Януковича Бабикова на должность первого заместителя директора ГБР. Работники полиции и Государственного бюро расследований около 7 часов не допускали народных депутатов в помещение ГБР, а и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова отказала представителям "Европейской Солидарности" в их законном праве на безотлагательный прием.