"Десна" - "Ворскла": определился последний полуфиналист Кубка Украины
12 марта, 2020, 20:49
В последнем четвертьфинальном матче Кубка Украины полтавская "Ворскла" победила черниговскую "Десну" со счетом 1: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Единственный гол во встрече был забит в середине второго тайма, на 64-й минуте нападающий "Ворсклы" Денис Васин реализовал пенальти.
В полуфинале полтавский клуб может сыграть против "Миная", "Динамо" или "Мариуполя". Жеребьевка состоится 13 марта, в конференц-зале Дома футбола. Начало в 13:00.
Кубок Украины
12 марта
1/4 финала
"Десна" (Чернигов) - "Ворскла" (Полтава) 0: 1
Гол: Васин, 64 (пен.)
- 11 марта представители первой лиги "Минай" и "Ингулец" определили первого полуфиналиста Кубка Украины по футболу.
- В другом четвертьфинальном матче Кубка Украины "Мариуполь" победил "Альянс" со счетом 4: 2.
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