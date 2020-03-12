"Десна" - "Ворскла": определился последний полуфиналист Кубка Украины

12 марта, 2020, 20:49

В последнем четвертьфинальном матче Кубка Украины полтавская "Ворскла" победила черниговскую "Десну" со счетом 1: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Единственный гол во встрече был забит в середине второго тайма, на 64-й минуте нападающий "Ворсклы" Денис Васин реализовал пенальти.

В полуфинале полтавский клуб может сыграть против "Миная", "Динамо" или "Мариуполя". Жеребьевка состоится 13 марта, в конференц-зале Дома футбола. Начало в 13:00.

Кубок Украины

12 марта

1/4 финала

"Десна" (Чернигов) - "Ворскла" (Полтава) 0: 1

Гол: Васин, 64 (пен.)