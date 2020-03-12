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Espreso.tvОбществоПристайко ответил Сивоси: в НАТО нет запрета на вступление стран, находящихся в конфликте

Пристайко ответил Сивоси: в НАТО нет запрета на вступление стран, находящихся в конфликте


фото: пресслужба президента України
Вицепремьерминистр Украины Вадим Пристайко опроверг утверждение советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохи о невозможности вступления Украины в НАТО

Об этом бывший министр иностранных дел и действующий вице-премьер Вадим Пристайко написал в Twitter.

"Пора избавиться от мифов, навязанных нам! В основополагающих документах НАТО нет положения о невозможности вступления страны с конфликтом. Политическое решение по вступлению Украины будет зависеть от нашего развития - реформ, обеспечения демократии и верховенства права", - написал дипломат.

  • Напомним, 11 марта советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют. Он аргументировал это тем, что Украина не может вступить в НАТО из-за внутреннего конфликта "
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