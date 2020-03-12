Пристайко ответил Сивоси: в НАТО нет запрета на вступление стран, находящихся в конфликте

12 марта, 2020, 11:12

Вицепремьерминистр Украины Вадим Пристайко опроверг утверждение советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохи о невозможности вступления Украины в НАТО

Об этом бывший министр иностранных дел и действующий вице-премьер Вадим Пристайко написал в Twitter.

"Пора избавиться от мифов, навязанных нам! В основополагающих документах НАТО нет положения о невозможности вступления страны с конфликтом. Политическое решение по вступлению Украины будет зависеть от нашего развития - реформ, обеспечения демократии и верховенства права", - написал дипломат.

Пора избавиться от мифов, навязанных нам! В основополагающих документах # НАТО нет положения о невозможности вступления страны с конфликтом. Политическое решение по вступлению Украины будет зависеть от нашего развития - реформ, обеспечения демократии и верховенства права - Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) March 12, 2020